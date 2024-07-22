نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوشكوف: فوز ترامب سيقلل الدعم الأمريكي لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس لجنة السياسة الإعلامية بمجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية قد يقلل من دعم واشنطن لأوكرانيا.

واستبعد بوشكوف في تعليق لوكالة نوفوستي أن يؤدي انتخاب ترامب لتحسن في العلاقات الروسية الأمريكية، نظرا لأن الطبقة الحاكمة الأمريكية تعارض ذلك.

وقد أعلن بايدن في وقت سابق من يوم الأحد أنه سينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية. وأيد ترشيح نائبته كامالا هاريس.

في المقابل صرح ترامب بأن هزيمة هاريس أكثر سهولة بالنسبة له.

وتعليقا على سحب ترشيح جو بايدن للانتخابات، رجح بوشكوف أن يترشح للانتخابات عن الحزب الديمقراطي بالإضافة إلى كامالا هاريس، كل من "هيلاري كلينتون، وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، وحاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر".

وأشار إلى أن صحيفة "ذا هيل" كتبت أن الانتخابات المقبلة ستوفر جولة انتقامية لكلينتون بعد خسارتها في عام 2016".

وعبر بوشكوف عن اعتقاده بأن فرص فوز كامالا هاريس ضئيلة للغاية".

وأشار بوشكوف أيضًا إلى أن سحب ترشيح بايدن كان متوقعًا بعد مناظرته مع ترامب، عندما “بات واضحًا أخيرًا أن بايدن لا يستطيع تحمل أعباء المعركة الانتخابية”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر