العالم اليوم - أوباما يثني على قرار بايدن بالانسحاب..ويحذر من "آفاق مجهولة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 02:22 صباحاً - أشاد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي الأحد، وقال إن الخطوة تشكل دليلا على "حب البلاد"، لكنه حذّر من "آفاق مجهولة" في المسار نحو استحقاق الخامس من نوفمبر.

وجاء في بيان لأوباما أن بايدن "لديه كل الحق" في الترشح لولاية ثانية، مشيدا بسجل الأخير، وواصفا إياه بأنه "وطني من أعلى مستوى".

لكن الرئيس الأسبق حذّر من "آفاق مجهولة في الأيام المقبلة" معربا في المقابل عن ثقته بقدرة قادة الحزب على "وضع مسار يمكن أن يفضي إلى مرشح بارز".

وأضاف أوباما: "أعتقد أن رؤية بايدن لأميركا السخية والمزدهرة والموحدة التي توفر الفرصة للجميع سوف يتم عرضها بالكامل في مؤتمر الحزب الديمقراطي في أغسطس. وأتوقع أن يكون كل واحد منا على استعداد لحمل رسالة الأمل والتقدم هذه إلى الأمام حتى نوفمبر وما بعده".

وقرر بايدن الأحد الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، وذلك بعد أن فقد رفاقه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في حين أبدى دعمه لنائبته كامالا هاريس لتحل محله مرشحة للحزب.

وقال بايدن (81 عاما) في منشور على منصة إكس إنه سيواصل أداء مهامه كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة حتى انقضاء فترة ولايته في يناير 2025، مضيفا أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.