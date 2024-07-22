العالم اليوم - ترامب يوجه نداء لمؤيديه.. ويتحدث عن "استعادة البيت الأبيض"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يوجه نداء لمؤيديه.. ويتحدث عن "استعادة البيت الأبيض" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 12:24 صباحاً - أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب نداء لمؤيديه بعدما قال الرئيس جو بايدن إنه سينسحب من سباق الرئاسة في نوفمبر 2024.

وطلب ترامب جمع التبرعات عبر الرسائل النصية، داعيا "مليون وطني مؤيد لترامب للمشاركة والقول بفخر: أنا أقف مع ترامب".

وأضاف ترامب: "إذا أردنا استعادة البيت الأبيض، فسيكون ذلك كله بسبب الزخم الذي بنيناه في هذه اللحظة بالذات".

وكان ترامب قد قال لشبكة (سي.إن.إن) في وقت سابق من يوم الأحد إنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس كامالا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر ستكون أسهل من هزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن انسحابه من خوض سباق الرئاسة.

وقال مراسل من الشبكة على منصة "إكس" إن ترامب أدلى بهذه التصريحات للشبكة التلفزيونية بعد وقت قصير من إعلان بايدن قراره بالانسحاب.

وجاء قرار بايدن بعد تصاعد الضغوط من حلفاء بايدن الديمقراطيين للتنحي بعد مناظرة 27 يونيو، والتي تراجع فيها الرئيس البالغ من العمر 81 عاما، وغالبا ما أعطى إجابات لا معنى لها.

ويعتزم بايدن إكمال الفترة المتبقية من ولايته في منصبه، والتي تنتهي ظهر يوم 20 يناير 2025.