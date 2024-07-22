عمرو أدهم يكشف طلبات باتشيكو لحل أزمته مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن طلبات المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من أجل حل أزمته مع النادي.



تلك القضية المنتظر فيها صدور حكم يوم 31 من شهر يوليو الجاري، عقب مد أجل القضية إلى هذا التاريخ.



وقال عمرو أدهم في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "الحكم الصادر لصالح باتشيكو هو 451 ألف يورو، ولكن المدرب استأنف على هذا القرار".



وتابع: "باتشيكو طالب بالحصول على عقده كاملا، حيث طالب بالحصول على مبلغ مليون و700 ألف يورو".



وأردف: "الحكم يوم 31 يوليو الحالي، وهناك أمل كبير في التأكيد على مبلغ 451 ألف يورو، حيث سيتم دفع المبلغ وقتها على الفور إذا توفر".



واختتم عمرو أدهم حديثه قائلًا: "مجلس إدارة الزمالك يسعى بكل جهد إلى إنهاء تلك الملفات، والقضايا العالقة على القلعة البيضاء ".