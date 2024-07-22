الرياضة

جوهر العذار: شراء كريستو من الأهلي بمليون دولار بعد انتهاء الإعارة

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث جوهر العذار، المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي، عن تفاصيل التعاقد مع محمد الضاوي كريستو، لاعب فريق الأهلي المصري.

وقال العذار في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة: "اتفقنا مع الأهلي على التعاقد مع كريستو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود بند يتيح لنا حق الشراء".

وأضاف العذار: "لدينا علاقة طيبة دائمًا مع النادي الأهلي ونستمتع بالتعاون معه في الصفقات بشكل دائم هذه العلاقة تساعد في تسهيل المفاوضات والاتفاقيات بين الناديين".

وأكد العذار في ختام حديثه: "يحق لنا شراء كريستو عقب نهاية إعارته مقابل مليون دولار، وهذا هو الاتفاق المبرم بيننا وبين الأهلي".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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