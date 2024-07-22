تفاصيل حفل تامر حسني في العلمين.. هل سيدخل طائرا هذه المرة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد نجم الجيل تامر حسني لإحياء حفل غنائي في مهرجان "العالم علمين" للعام التالي على التوالي في دورته الثانية وستقام حفل نجم الجيل يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يقدم نجم الجيل تامر حسني العديد من أغانيه التي يحبها الجمهور ويفضلها، بجانب أنه سيقدم العديد من رقصاته الشهيرة والميدلي التي يحبها الجمهور.

والجدير بالذكر أنه يحضر نجم الجيل تامر حسني لجمهوره عدة مفاجأت ستحدث بالحفل وهذه ليست المرة الأولى، ففي الدورة الأولي من المهرجان دخل تامر حسني إلى المسرح طائرًا في سابقة لم تحدث من قبل على المسرح.

ومن المتعارف عليه في حفلات نجم الجيل تامر حسني أنه دائمًا يسعي لتجديد شكل المسرح ويحاول أن يقدم فقرات متعددة ويدعم المواهب الشابة خلال حفلاته، وأيضًا ترفع جميع حفلاته شعار كامل العدد.

حفل مهرجان العالم علمين العام الماضي

حفل مهرجان العالم علمين العام الماضي

ترويج تامر حسني لحفل العلمين

ونشر الفنان تامر حسني البوستر الرسمي الدعائي لحفله في مهرجان العلمين والذي مقرر اقامته في يوم الجمعة الموافق يوم 26 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024، وعلق تامر حسني من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

"مستنيكوا إن شاء الله يوم 26 شهر 7 في حفل العلمين الجديدة".

تفاصيل مهرجان العلمين

في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

آخر أعمال الفنان تامر حسني في الغناء

أما عن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها الفنان تامر حسني، فـ هى أغنية بعنوان "جامدين جامدين" والتي تم طرحها في الأيام القليلة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات أغنية جامدين جامدين

وتقول كلمات الأغنية:

لو حد زعلان قابلك

هاته من ايديه

قوله في ناس فرحانه

وجو جديد عليه

لو جالنا بس هيطلع

من كل اللي فيه

احنا لمتنا دي

بالدنيا كلها

كل دقيقة انبساط

بنستغلها

والسكة اللي بتزعل

نمشي عكسها

رقص اللي مكشر دلعه

وتعالى من الحزن نطلعه

يالا خلي اليوم ده نولعه

ونكتر الحلوين

جامدين جامدين وده كده كده

صحبتنا الحلوه مأكده

لأ بقى والحلو في كل ده

احنا كده من سنين

لسه الأيام الحلوه بينا مكمله

والسهره جامده معانا ولسه مبيته

واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده

عدي وفوت وكبر وانسى ومتقفش

فك الزعل علشان بقى وشك ميكرمش

هنعيش الدنيا مره ياعم فكها