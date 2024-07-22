محمد نور ينتهي من تسجيل الميني ألبوم الجديد بعنوان "هو في كده"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكمل الفنان محمد نور تسجيل ميني ألبوم جديد بعنوان "هو في كده"، الذي يتضمن 6 أغانٍ.

يشارك محمد نور في ميني ألبومه الجديد بتعاون مع مجموعة من الشعراء والموزعين والملحنين البارزين، منهم محمود أنور، محمد مصطفى ملك، محمد شفيق، كريم أسامة، محمد ياسر، وجلال حمداوي.

محمد نور

ويذكر ان أعرب الفنان محمد نور بسعادته وتقديم الشكر للفنان محمد رمضان لما فعله مع ابنه في الساحل الشمالي وتصويره معه وزيارته في منزله، حيث شارك "محمد نور" جمهوره بفيديو يجمع محمد رمضان بابنه عمر.

من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:"الفنان الراقي المحترم محمد رمضان قمه الاخلاق والذوق عمر كان جنب البيت عنده في الساحل طلب من الامن انو يسلم عليه ويتصور معاه رحب بيه ودخلو اتصور واتكلمو شكرا يا محمد عشان كده كل العالم بيحبك وانا اولهم"