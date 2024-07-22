تامر فرج لـ "دوت الخليج الفني": أهملت فى نفسى بسبب ضغط الشغل وهشيل المرارة (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر خلال الساعات الأخيرة إسم الفنان تامر فرج وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مما أدت إلي نقله للمستشفى على الفور.

و تواصل "دوت الخليج الفني" مع الفنان تامر فرج ليطمئن على صحته ومن خلالنا طمأن جمهوره “ عندى حصوات على المراره ولازم كانت تتشال من بدرى لكن أنا أجلت شوية لظروف الشغل”

و أردف حديثه “ وحصوة عدت فى القنوات المراريه وعملت التهاب وزياده فى انزيمات الكبد ”

مؤكدًا “ للاسف حصل مضاعفات وأحتاج علاج أسبوعين لتخفيف الإلتهابات ثم يحدد موعد دخولى العمليات لإزالة المرارة ”

تامر فرج

آخر أعمال تامر فرج



مسلسل بقينا أتنين كان آخر أعمال الفنان تامر فرج، وهو من بطولة الفنانة رانيا يوسف إلى جانب عدد من نجوم الفن، وتم عرضه خلال مارثون رمضان 2024، وحقق نجاح كبير.

وشارك رانيا البطولة كل من: شريف منير، وإدوارد، وميمي جمال، ويوسف عثمان، ونانسي هلال، وتامر فرج، وطارق عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، وعمر طلعت زكريا، وياسر الطوبجي، وعزت زين، وعزة لبيب، والفنان الراحل طارق عبد العزيز، وأخرين من الفنانين، والمسلسل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.