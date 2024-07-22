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أحمد جودة - القاهرة - وقع الأرجنتيني إيريك لاميلا، لاعب إشبيلية، اليوم، عقدا لمدة 3 مواسم مقبلة، مع أيك أثينا الذي يدربه مواطنه ماتياس ألميدا، وفقا لما أعلنه النادي اليوناني.

رسميا.. أيك أثينا يتعاقد مع لاميلا

وبعد الخضوع للكشف الطبي، أعلن لاميلا عن عقده وطاف ملعبه الجديد والتقط صورا بينما كان يرتدي القميص رقم "9".

وفي سن 32 عاما وبعد اللعب في روما وتوتنهام بجانب إشبيلية، يعد أيك أثينا الوجهة الجديدة للاعب الأرجنتيني الذي لعب في صفوف الناشئين في ريفر بليت، وخاض معه أول مباراة في سن 17 عاما، قبل السفر إلى أوروبا عندما سدد روما 17.2 مليون يورو مقابل انتقاله إليه في عام 2011.

وخاض خلال عاميه في روما 67 مباراة سجل فيها 21 هدفا، لذا وقع توتنهام معه في موسم 2013-2014 مقابل 30 مليون يورو.

وخاض في النادي اللندني على مدار مواسمه الثمانية 257 مباراة، لعب أساسيا في 142 منها وسجل خلالها 37 هدفا وساهم في تسجيل 41 هدفا، قبل الانتقال إلى إشبيلية في عام 2021 الذي خاض معه 91 مباراة وسجل 16 هدفا.

