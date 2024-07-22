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أحمد جودة - القاهرة - توصل إشبيلية وفنربخشة إلى اتفاق لانتقال مهاجمه المغربي يوسف النصيري إلى النادي التركي، مقابل نحو 25 مليون يورو بين راتب ثابت ومتغيرات، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة.

مقابل 25 مليون يورو.. يوسف النصيري من إشبيلية إلى فنربخشة

وكان النصيري (27 عامًا) والذي لديه عقد مع إشبيلية حتى يونيو (حزيران) من عام 2025، متحفظًا على الانتقال إلى فنربخشة، لكنه قبل في النهاية الصفقة بالبنود التي اتفق عليها الناديان منذ أيام للتوقيع لأربعة مواسم مقابل أربعة ملايين للموسم الواحد.

وانضم المهاجم الدولي المغربي، المولود في مدينة فاس والذي تأهل في صفوف الناشئين في ملقا، إلى إشبيلية في يناير (كانون الثاني) من عام 2020 من ليغانيس مقابل 20 مليون يورو وأصبح منذ ذلك الحين أحد أفضل الهدافين في تاريخ إشبيلية بتسجيل 73 هدفًا في 196 مباراة.