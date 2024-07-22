الرياضة

حفيقة استياء مسؤولي الأهلي من خالد مرتجي

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أحمد جودة - القاهرة - نفى الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، ما تردد عن وجود أزمة داخل النادي الأهلي واستياء ضد خالد مرتجي أمين صندوق النادي، على خلفية مباراة بيراميدز الأولى في الدوري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي فوجئ خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة، حصول مجلس الإدارة على 5 مقاعد فقط في ستاد الدفاع الجوي بالمباراة المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "بيراميدز حصل على 25 مقعد في مباراة الذهاب، وهناك حالة استفزاز للإدارة الحمراء، حيث أن المقاعد المخصصة في ستاد الدفاع الجوي ستكون بين ناشئين بيراميدز الحاضرين بالمباراة".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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