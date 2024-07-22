نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق منصة “جاهز” لموظفي حكومة عجمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 10:56 صباحاً - دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان -بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية- تطلق منصة “جاهز” الرقمية لموظفي حكومة عجمان. تهدف المنصة إلى تمكين موظفي حكومة عجمان؛ بهدف تحسين الإمارة بمهارات المستقبل، التي ينم طرحها عبر المنصة. طرحها راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، بحضور سعادة راشد محمد بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان. مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.