العالم اليوم - تزامنا مع أوامر الإخلاء.. إسرائيل تقتل 27 فلسطينيا

انتم الان تتابعون خبر تزامنا مع أوامر الإخلاء.. إسرائيل تقتل 27 فلسطينيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 يوليو 2024 01:21 مساءً - قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة، الإثنين، إن ما لا يقل عن 27 فلسطينيا قُتلوا جراء هجمات إسرائيلية على مناطق في شرق خان يونس، وذلك بعد فترة وجيزة من إصدار إسرائيل أمرا بإخلاء بعض الأحياء عقب ما قال إنه تجدد لهجمات من هذه المناطق.

وذكر الجيش أنه سيقوم بملاءمة حدود المنطقة الإنسانية في المواصي من أجل إبعاد السكان المدنيين عن مناطق القتال.

وأشار مسؤولو الصحة الفلسطينيون إلى أن 27 على الأقل سقطوا قتلى في قصف بالدبابات الإسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وقالت مصادر إن المنطقة تعرضت للقصف أيضا عن طريق الجو.

وورد في بيان الجيش أن الأوامر الجديدة سببها تجدد هجمات فلسطينية، منها إطلاق صواريخ من المناطق المستهدفة في شرق خان يونس.

وقال فلسطينيون إن أوامر الإخلاء لا تشمل المنشآت الصحية.

ويقول الفلسطينيون والأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية إنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة.

وقتُل عشرات الفلسطينيين في وقت سابق من الشهر الجاري في هجمات إسرائيلية منفصلة في المواقع المصنفة مناطق إنسانية في المواصي.

وقالت إسرائيل إن الهجمات تستهدف مقاتلين مسلحين منهم بعض أبرز قيادات حركة حماس، فيما وصف مسؤولون فلسطينيون هذه الأقوال بأنها كاذبة وهدفها تبرير الهجمات.