نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب بلوزداد يعلن تعاقده مع فريد شعال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي شباب بلوزداد الجزائري مع الجزائري فريد شعال حارس مرمى فريق النجمة السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في السعودية بالإضافة إلى بدر الدين سوياد مدافع شبيبة القبائل.

شباب بلوزداد يتعاقد مع حارس مرمى نادي سعودي درجة ثانية

ورحبت إدارة الفريق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالحارس الجديد والمدافع.



وتعاقد شباب بلوزداد مؤخرا مع الكاميروني جاك مبي لاعب النجم الساحلي التونسي بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وكان فريد شعال قد إنتقل إلى نادي النجمة السعودي قادما من مولودية الجزائر.

