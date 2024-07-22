هل ينتقل ايدرسون إلى اتحاد جدة ؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإنجليزية تفاصيل جديدة تخص احتمالية انتقال حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل، ابدرسون إلى دوري روشن وتحديدًا اتحاد جدة.

يلعب ايدرسون في صفوف "السيتزنس" منذ صيف عام 2017، عندما انضم إليه قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

شارك في 332 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مستقبلًا خلالهم 257 هدفًا ومحافظًا على نظافة شباكه 155 مرة. وحقق معهم.

هل يرحل ايدرسون من مانشستر سيتي؟

اوضحت الصحافة السعودية بأن هناك تحرك من إدارة اتحاد جدة، للتفاوض مع ايدرسون وحدث تواصل مع وكلائه ووافقوا مبدئيًا.

يقف عائق امام انضمام اتحاد جدة إلى دوري روشن، هو رغبة مانشستر سيتي في بيعه ب٥٠ مليون يورو.