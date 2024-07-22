نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي الإنجليزي يتعاقد مع الأمريكي كاليب وايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الظهير الأيسر الأمريكي كاليب وايلي حتي يونيو 2030، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ووقع وايلي صباح اليوم علي عقود انتقاله للبلوز قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 8.5 مليون جنية أسترليني.

تشيلسي يحسم صفقة كاليب وايلي

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو ان اللاعب الأمريكي من المتوقع أن يغادر تشيلسي في الأنتقالات الصيفية الحالية علي سبيل الإعارة لنادي ستراسبورج الفرنسي.

وشارك كاليب وايلي مع فريقه السابق الموسم الماضي في 21 مباراة، أحرز خلالهم هدف وحيد، وصنع 3 تمريرات حاسمة.