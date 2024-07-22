نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب برانثويت.. إيفرتون يصدم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن إيفرتون الإنجليزي أبلغ مسئولي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لا ينوي الموافقة على رحيل نجم الفريق جاراد برانثويت في فترة الانتقالات الصيفية بغض النظر عن انهيار صفقة الاستحواذ المقترحة من قبل مجموعة فريدكين.



وأفادت شبكة ذا أتلتيك البريطانية بأن صفقة مجموعة فريدكين لإيفرتون قد أُلغيت مما أغرق النادي الإنجليزي في وضع مالي غير مستقر.



وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ذلك أثار الشائعات باحتمالية بيع عقد برانثويت وأن المان يونايتد قد يتوصّل إلى هدفه الذي رُفض عرضان من أجله لكن إيفرتون يرى أن هذا التطور لا يغير شيئًا فيما يتعلق جاراد برانثويت البالغ من العمر 22 عامًا.



ولفتت الشبكة البريطانية أن رحيل برانثويت لن يتم النظر فيه وقد تم نقل هذا الأمر إلى المان يونايتد مع عدم الترحيب بمزيد من الاقتراحات في إيفرتون.



وأوضحت الشبكة البريطانية أن إيفرتون يعتقد بأن رسوم الانتقالات التي تم طلبها لمدافعين مثل هاري ماجواير وويسلي فوفانا وجوسكو جفارديول في الأعوام الأخيرة هي المعيار.



وأكدت الشبكة البريطانية أن حاجة مانشستر يونايتد إلى المبادلة قد تقلصت بعد الرحيل الوشيك لأمادو أونانا إلى أستون فيلا.



وأضافت الشبكة البريطانية أنه إذا كانت هناك حاجة إلى أموال إضافية فإن الخطة ستكون السماح للاعبين مثل دومينيك كالفيرت لوين بالرحيل قبل برانثويت.



وألمحت الشبكة البريطانية أن إيفرتون رفض عرضًا محسّنًا من المان يونايتد مقابل 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 مليون جنيه إسترليني.