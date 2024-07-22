أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء خان يونس إلى 71

ارتفاع حصيلة شهداء خان يونس إلى 71ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 71 جراء القصف الإسرائيلي المكثف على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، منذ صباح الاثنين.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان: “نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خان يونس منذ صباح الاثنين، وحتى اللحظة، سقط 71 شهيدا وأكثر من 200 إصابة بينهم حالات خطيرة وصلت مجمع ناصر الطبي”.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانًا جديدًا على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبينما يتواصل الهجوم الإسرائيلي على المدينة، أفاد المكتب الإعلامي في بيان بأنّ جيش الاحتلال "شرع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال القصف العشوائي تجاه منازل المواطنين وتجمعات النازحين في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 57 شهيدًا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء".

وأضاف أنه قد "وصل منهم إلى مجمع ناصر الطبي وحده 49 شهيدًا، بينما وصل شهداء آخرون إلى مستشفيات أخرى ومنهم من بقيت جثامينهم في الشوارع ولم تتمكن الطواقم الحكومية من الوصول إليهم بسبب كثافة قصف الجيش، حيث تم استهداف طواقم الدفاع المدني، كما أدت هذه الجريمة إلى وقوع 196 مصابًا خلال 10 ساعات فقط".

نزوح إلى مناطق غير آمنة

ولفت البيان إلى أن جيش الاحتلال نفذ قصفه الجوي والمدفعي العنيف والمتواصل تزامنًا مع محاولة المواطنين إخلاء منازلهم نتيجة أوامر الإخلاء والتهجير التي أطلقها والتي تتكرر للمرة الثانية منذ بداية هذا الشهر في خانيونس.