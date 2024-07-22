أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي الوزير غالب مطلق بوفاة والده

رئيس المؤتمر يعزي الوزير غالب مطلق بوفاة والدهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالله مسعد مطلق، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن.

وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعثها إلى الأستاذ غالب عبدالله مسعد مطلق وزير الأشغال العامة والطرق، رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، وإخوانه، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية، حيث كان أحد مناضلي ثورة 14 أكتوبر المجيدة، وإسهاماته الاجتماعية في حل القضايا وإصلاح ذات البين وسعيه للخير ما أكسبه حب وتقدير واحترام الجميع.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للوزير غالب مطلق وإخوانه وباقي أفراد الأسرة ومشائخ وأعيان وقبائل جحاف والضالع كافة في هذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..