نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تكشف عن عملية استهدفت قوات إسرائيلية داخل نفق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها تمكنوا من تفجير جزء من نفق بقوات تابعة للجيش الإسرائيلي واستهداف دبابة "ميركافاه 4" غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب "القسام" في بيان اليوم الاثنين "تمكن مجاهدو القسام من تفجير جزء من نفق بقوات هندسة العدو أثناء ضخهم لغاز متفجر بداخله ما أحدث انفجارا عكسيا باتجاه قوات العدو في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع".

وفي بيان منفصل أفادت كتائب "القسام" باستهدفها دبابة "ميركافاه 4" بقذيفة "الياسين 105" وبالعمل الفدائي باستخدام عبوة "شواظ" في حي الفرقان بتل السلطان غرب مدينة رفح".

وقال مراسلنا إنه تم رصد هبوط مروحيتي تابعتين للجيش الإسرائيلي للإجلاء والإنقاذ غربي مدينة رفح.

وكانت كتائب القسام أعلنت قبل يومين إيقاع مجموعة من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، في عملية مركبة شرق مدينة رفح جنوبي غزة