نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمر حمزة تجري جراحة في الركبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة عملية جراحية بغضروف الركبة صباح اليوم بأحد المستشفيات بالشيخ زايد.

سمر حمزة تجري جراحة في الركبة

تعاني سمر حمزة من منذ فترة من إصابتها بقطع في "غضروف الركبة" وخاضت بعض المنافسات المؤهلة للأولمبياد رغم إصابتها التي كان أحد أسباب عدم قدرتها على التأهل لأولمبياد باريس، بجانب تعرضها لإصابة في "عظمة الترقوة".

ومن المقرر أن تخضع سمر حمزة عقب الجراحة لفترة تأهيل قبل العودة للمشاركة في المنافسات مجددًا.