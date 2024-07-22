وصول لاعبي بيراميدز إلى استاذ الدفاع الجوي استعدادا للقاء الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى استاذ الدفاع الجوي استعدادا للقاء الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان في استقبال نادي بيراميدز، أطفال بنك الكساء المصري في إطار الدور المجتمعي للفريق السماوي.

موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.