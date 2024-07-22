ليني يورو: مستعد للموت من أجل مانشستر يونايتد.. وأحب مواجهة مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفرنسي ليني يورو لاعب مانشستر يونايتد الجديد، أن ناديه هو الأكبر في العالم وجماهيره الغفيرة لا تُصدق.

تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع المدافع ليني يورو قادمًا من ليل الفرنسي، هذا الصيف.

ليني يورو: مانشستر يونايتد أكبر نادٍ في العالم

صرح ليني يورو، حول انضمامه إلى مانشستر يونايتد: “كان ذلك حلمًا بالنسبة لي عندما كنت صغيرًا، أنا سعيد جدًا، اللعب لـ مانشستر يونايتد يعني كل شيء، الجماهير مذهلة ومثيرة للإعجاب، إنه أمر جنوني”.

وتابع: "تحدثت مع المدرب. إنه يريد لاعبين يرغبون فعليًا بالفوز. عندما يضعني في الملعب، فأنا مستعد للموت من أجل هذا النادي".

وأضاف: "هذا هو أكبر نادٍ في العالم. كان اللعب لهذا النادي بمثابة الحلم بالنسبة لي".

وعن خصمه المفضل، قال ليني يورو أنه يحب مواجهة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق، وريال مدريد الحالي.

وأوضح ليني يورو، تأثير ريو فرديناند في عملية انضمامه إلى مانشستر يونايتد: "كان الأمر قبل أسبوعين. اتصل بي، لذا أولًا وقبل كل شيء، أعجبت حقًا بالتحدث معه، وتحدثنا لمدة 10 دقائق تقريبًا عن مانشستر يونايتد، لذلك ساعدني كثيرًا في اتخاذ قراري".