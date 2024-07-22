نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو المنتخب الأوليمبي فى سباق قوي لدخول التشكيل الأساسي أمام الدومينيكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتدم السباق بين لاعبي المنتخب الأوليمبي فى تدريبات اليوم مع بدء العد التنازلي للقاء الدومينيكان المقرر له الأربعاء فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بأولمبياد "باريس 2024".

ويتطلع نجوم المنتخب الذين أبهروا إفريقيا فى البطولة القارية المؤهلة للأولمبياد إلى تقديم عروضا أقوى فى المحفل الأوليمبي ولذلك هم فى تنافس شرس على الفوز بثقة البرازيلى ميكالى المدير الفني للتواجد ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب فى ضربة البداية.

وشهد التدريب فاصل من الفقرات البدنية والفنية والخططية طبقا لتوجهات ميكالى ويتواجد مع المنتخب 22 لاعبا يتقدمهم الدولى الشهير محمد النني، واحمد سيد زيزو صاحب الأداء المتميز.