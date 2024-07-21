بيان عـاجـل لشركة النفط اليمنية في صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - طمأنت شركة النفط في صنعاء الانقلابيه المواطنين، وأكدت أن الوضع التمويني للوقود مستقر، وذلك بعد أن شن الجيش الإسرائيلي عدواناً عسكرياً على منشآت تخزين نفطية مدنية في محافظة الحديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل، في تصريح ”: “تؤكد الشركة اليمنية أن الوضع التمويني في المناطق الحرة سواء بمحافظة الحديدة أو باقي المحافظات مستقر تماماً ولا يوجد أي مبرر للضغط على محطات الوقود، وأن الشركة سبق وأن قامت باتخاذ الإجراءات والاحتياطات لأي طارئ”.

وأضاف: “تدعو الشركة الإخوة المواطنين للتعاون في حال مخالفة أي محطة للقوانين النافذة والمتبعة كإغلاق المحطة لخلق أزمة أو رفع السعر الرسمي أو الامتناع عن تعبئة الوقود للمواطنين من خلال التواصل عبر الأرقام المجانية للشركة: 8001700”.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من غارات شنها الجيش الإسرائيلي على منشآت تخزين نفطية مدنية في ميناء ومحطة كهرباء الحديدة.

ويعني التصريح أن الغارات الإسرائيلية لم تؤثر على المخزون التمويني من الوقود في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.