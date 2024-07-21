نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يحصل على نجم الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حصل على توقيع إسحاق يعقوبو ظهير أيسر فريق البنك الأهلي، بعد انتهاء عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، لا يرغب في ضم يعقوبو ولكنه طلب التعاقد مع جوناثان لاعب فريق مودرن سبورت وهناك مفاوضات لضمه في الوقت الحالي".

هشام نصر: اتفقنا مع طلائع الجيش على ضم عدلان وفوجئنا بتوجيه الاستغناء للأهلي وننتظر تطبيق الأهلي للروح الرياضية والتنازل عن اللاعب

أكد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي يسلك الطرق السليمة في التعاقدات مع اللاعبين، وتم الحصول على توقيع محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لليد.

وتابع نصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم زيارة طلائع الجيش أنا وعمرو نصوحي وكان الحديث على ثنائي من الفريق في السلة واليد، وعرضنا كان أكبر من الأهلي بنسبة 25%".