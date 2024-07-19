اصبح من الأثرياء..مواطن سعودي بسيط يتحول إلى مليونير في غمضة عين.. اتفرج كيف غيرت هذه الفكرة حياته

الرياض - محمد الاطلسي - كشف عبدالله المطوع المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لتطبيق كاريدج، عن قيامه وشركائه ببيع التطبيق حيث استحوذت عليه شركة «ديلفري هيرو» الألمانية بقيمة 180 مليون دولار، لافتا إلى أن حياته لم تتغير بعد حصوله على نصيبه من الأموال عقب البيع.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "بودكاست سوالف بزنس" :" كنت وصديقي الرئيس التنفيذي التشغيلي للشركة نتابع تحويل الأموال ونطالع بعضنا ونضحك بشكل هستيري، فبعد أن تكون موظف وتحصل على مبلغ 5 أو 6 أو 10 آلاف فجأة تحصل على هذه الأموال."

وتابع :"بعد حصولنا على الأموال بقينا كما نحن لم يتغير كل شيء، ومضى قائلا :"مع الوقت تشتري سيارة، تسوي كام شغلة تطيب خاطرك فيها، ولكن الأمور المادية ما تستهويك".

وأضاف:" أول شيء فعلته بعد تحويل الأموال إلى حسابي البنكي، قمت بتسديد الأقساط، وحصلت على مكافأة لأنني سددت أقساطي مبكرا، فكان ذلك بالنسبة لي شعور بالراحة النفسية".

واختتم :" اشتريت سيارة، سافرت، استأنثت، ولكن حياتي لم تتغير سوي أنها أصبحت ميسورة".