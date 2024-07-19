نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار تل أبيب.. مسؤول يوضح سبب عدم اعتراض الطائرة دون طيار في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي اكتشف الطائرة دون طيار التي تسببت في انفجار وسط تل أبيب في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكن لم يتم اعتراضها بسبب "خطأ بشري".

وقال المسؤول إن الطائرة دون طيار كانت مسلحة "برأس حربي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، واصطدمت بمبنى سكني.

ولم يؤكد المسؤول أن الطائرة دون طيار أطلقتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، والتي زعمت أنها شنت "بنجاح" هجوم الطائرة دون طيار على تل أبيب.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في المكان الذي تم إطلاق الصاروخ منه، "ولا يستبعد أي خيارات"، حسب المسؤول.

ولا يعتقد الجيش الإسرائيلي أن هناك المزيد من "التهديدات" في الوقت الحالي، لكنه يقوم بتقييم الوضع، حسب المسؤول