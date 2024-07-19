نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صفقة موراتا.. ميلان يستعد لحسم صفقته الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي ميلان الإيطالي، إلى الحصول على خدمات مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بعد صفقة موراتا.. ميلان يستعد لحسم صفقته الثانية

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، أن النادي الإيطالي مستعد للتقدم في المفاوضات مع سالزبورج من أجل التعاقد مع ستراهينيا بافلوفيتش في الميركاتو الصيفي.

وأضاف رومانو، أنه سيتم إجراء اتصالات جديدة في الساعات القادمة بين الأندية، وسيحاول ميلان إتمام الصفقة مقابل أقل من 20 مليون يورو لكن المحادثات لا تزال مستمرة.

وأكد خبير سوق الانتقالات، أن بافلوفيتش أعطي موافقته الرسمية على الانتقال إلى الروسونيري، فاللاعب يريد فقط الميلان في الوقت الحالي.

يذكر أن ميلان قد حسم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا.