نشكركم على متابعتكم خبر “الأمن السيبراني” يوصي بضرورة تحديث متصفح “كروم” إلى أحدث إصدار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 02:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أوصى مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح “كروم” إلى أحدث إصدار من قبل شركة “غوغل”.

وأضاف المجلس: يرجى تعميم هذه المعلومات مع الجهات والشركاء الختلفين، معرباً عن تقديره للتعاون المستمر نحو توفير منظومة رقمية آمنة.

وقال المجلس إن شركة غوغل أصدرت مؤخرًا، تحديثات أمنية طارئة لـمتصفح كروم، لمعالجة الثغرات الأمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح كروم الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة غوغل .