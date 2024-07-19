نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يعتمد 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى «يوم عهد الاتحاد» لدولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 11:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، باعتماد الثامن عشر من يوليو من كل عام “يوم عهد الاتحاد”، احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عُقد في هذا اليوم من عام 1971. في هذا الاجتماع، وقع المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام “وثيقة الاتحاد” ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الاجتماع شكل إحدى الخطوات الرئيسية في تأسيس اتحاد الإمارات في الثاني من ديسمبر من نفس العام.

قال صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة: “إن الثامن عشر من يوليو عام 1971 هو أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات؛ ففيه وُقعت وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات وأُعلن بيان اتحادها واسمها، ووُضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من ديسمبر”.

وأضاف سموه: أن “يوم عهد الاتحاد” هو مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد .. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا”.

يعد “يوم عهد الاتحاد” المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات بعد “عيد الاتحاد” و”يوم العلم” و”يوم الشهيد”. تهدف هذه المناسبة إلى:

– ترسيخ الوعي الوطني لدى أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد.

– تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساساً لمسيرة الوطن.

– تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي.

يأتي إعلان “يوم عهد الاتحاد” في إطار حرص القيادة الحكيمة على:

– ترسيخ الهوية الوطنية.

– *عزيز روح الانتماء والولاء للوطن.

– تجسيد روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن.

– الالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.

يجسد “يوم عهد الاتحاد” روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.