نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أم القيوين تضبط متهمين أخفيا مخدرات في منطقة صحراوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 11:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت شرطة أم القيوين عن ضبط متهمين اثنين قاما بإخفاء كمية من المخدرات في منطقة صحراوية تابعة لإمارة أم القيوين.

تعود تفاصيل الحادثة إلى ورود معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي تفيد بقيام شخصين بجلب مواد مخدرة وإخفائها في منطقة صحراوية.

بناءً على هذه المعلومات، قامت شرطة أم القيوين بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية.

بعد البحث والتحري، تمكن الفريق من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما، وضبط المواد المخدرة.

تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

نشرت شرطة أم القيوين هذا الخبر على موقعها الإلكتروني الرسمي، وكذلك على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهودها لنشر التوعية حول مخاطر المخدرات ومكافحة ظاهرة الاتجار بها.

تضمنت التغطية الإعلامية للواقعة الإشادة بجهود شرطة أم القيوين في مكافحة المخدرات، والتنويه بأهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة هذه الآفة.