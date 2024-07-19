أخبار اليمن : الجهاد تبارك عملية القوات المسلحة اليمنية في "تل أبيب"

الجهاد تبارك عملية القوات المسلحة اليمنية في "تل أبيب"باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية النوعية والجريئة التي نفذها أبطال اليمن في القوات المسلحة باستهداف قلب "تل أبيب"، نصرة ومساندة للشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الجمعة: إن هذه العملية هي رد طبيعي على استمرار حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وجرائم الحرب التي يواصل العدو ارتكابها مدعوماً من إدارة بايدن والحكومات الغربية.

وشددت على أن "مشاركة أبناء الشعب اليمني الشقيق والعزيز في الدفاع عن إخوانهم في فلسطين يأتي في إطار الرد على الدعم الغربي المتواصل للكيان".

وأضافت: "أثبت إخواننا في اليمن، كما إخواننا في جبهات الإسناد في لبنان والعراق، أن قضية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الغطرسة الصهيونية والغربية ضد أمتنا."

كما باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العملية العسكرية النوعية التي نفّذتها القوات المسلّحة اليمنية، التي استهدفت من خلالها قلب مدينة "تل أبيب" المحتلة، مركز الكيان ورمز كبريائه.