الذهب يحقق مكاسب أسبوعية جديدة
تراجعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2424.34 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه سجل ارتفاعا 0.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2426.10 دولار.
وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 29.54 دولار للأوقية فيما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 962.65 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 926.50 دولار حيث تتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.
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