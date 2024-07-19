زلزال قوي يضرب شمال تشيلي

زلزال قوي يضرب شمال تشيليأعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء ان زلزالا بقوّة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال تشيلي ، فيما لم يصدر حاليا تحذير من حدوث موجات مدّ عالٍ (تسونامي).

ويقع مركز الهزّة على بُعد 265 كيلومترا إلى شرق مدينة أنتوفاغاستا الساحليّة وعلى عُمق 126 كيلومترا، استنادا إلى المعهد.

وكتب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش على منصة إكس اليوم "حتى الآن لا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار كبيرة، لكن الفرق تقوم بجمع المعلومات".

وتقع تشيلي على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

في 2010 تسبب زلزال بقوة 8.8 درجات بتسونامي اجتاح قرى بأكملها في جنوب ووسط تشيلي، موديا بحوالي 520 شخصا.