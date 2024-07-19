أخبار اليمن : طقس شديد الحرارة وأمطار في هذه المناطق

طقس شديد الحرارة وأمطار في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصاحب بعضها الرعد وتساقط حبات البرد على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، عمران، شرق كل من حجة والمحويت، ذمار، ريمة، إب، الضالع، تعز ومرتفعات كل من لحج وأبين، جنوب البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من غرب كل من الجوف وصنعاء ومأرب، تهامة وسواحلها، سواحل أبين وعدن.

وأشار المركز إلى طقس حار إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 - 44 درجة مئوية.

ومن المحتمل هبوب رياح شديدة السرعة جداً على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 55 عقدة، ورياح شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تتعدى سرعتها الـ28 عقدة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ذمار: 12.6ملم، بعدان- إب : 3.2، سيئون: 1.4 ، صرفيت- المهرة: 1.3ـ البون-عمران : 0.2ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على مناطق متفرقة من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، لحج، تعز، الضالع، ريمة، صنعاء.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو قطع ممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.

كما حذر المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والسواحل من الطقس الحار والشديد الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة.

كذلك حذر المركز مرتادي البحر والصيادين و ربانية السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.