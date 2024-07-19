أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الدكتور مهيوب الصبري

لبوزة يعزي بوفاة الدكتور مهيوب الصبريبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور مهيوب عبدالرحمن حسن سعيد الصبري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس جامعة الحديدة الأسبق، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لنجل الفقيد يونس وإخوانه وباقي أفراد الأسرة وكافة الأكاديميين والمثقفين في محافظة الحديدة.

وأشاد الدكتور لبوزة، بمناقب الفقيد وعطائه الكبير في المجالين الأكاديمي والتعليمي وإسهاماته في خدمة مسار التطوير التي شهدتها جامعة الحديدة خلال الفترة الماضية، ودوره الفاعل والمؤثر في العمل التنظيمي كأحد الكوادر المؤتمرية النشطة والمخلصة.. مبتهلاً لله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".