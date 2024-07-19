أخبار اليمن : الأونروا: عائلات غزة فقدت كل شيء

الأونروا: عائلات غزة فقدت كل شيءقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، إن عائلات غزة فقدت كل شيء والأوضاع تتدهور يومياً، وسط قلة الغذاء والخيام ما يعرض حياة الضعفاء للخطر.

وأضافت في منشور على حسابها عبر منصة إكس، أن "زملاءنا في القطاع يواصلون توزيع المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، مثل الخيام والأواني، ولكن هذا ليس كافيا".

وشددت على أن "الأوضاع بغزة تتدهور يوميا، ما يعرض حياة الضعفاء للخطر".

واختتمت بالقول: "هناك حاجة إلى مزيد من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".