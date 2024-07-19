طقس الجمعة.. استمرار الموجة الحارة وشبورة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، وأهم الظواهر الجوية، على جميع الأنحاء.





وكشفت الأرصاد عن أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وتوقع الخبراء أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشاروا إلى وجود رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 38 26

بنهـا 37 27

دمنهور 36 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 36 26

الزقازيق 37 27

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 25

دمياط 33 26

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 40 27

نخل 39 21

كاترين 34 20

الطور 39 29

طابا 38 28

شرم الشيخ 41 32

الإسكندرية 34 24

العلمين 32 23

مطروح 30 23

السلوم 34 24

سيوة 39 25

رأس غارب 41 30

الغردقة 42 31

سفاجا 42 30

مرسى علم 41 31

شلاتين 40 30

حلايب 36 31

أبو رماد 38 29

رأس حدربة 37 30

الفيوم 37 26

بني سويف 38 26

المنيا 39 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

الوادي الجديد 42 24

أبوسمبل 43 27

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 29