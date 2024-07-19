نشاط الرئيس في أسبوع.. السيسي يستقبل نظيره الصربي ويجتمع بمدبولي

جدة - نرمين السيد - تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، حيث استقبل رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش"، وتسلم ، أوراق اعتماد اثني عشر سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، واجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي، وغير ذلك.





نص الكلمة.. السيسي: تناولت مع رئيس صربيا تطورات الأوضاع في السودان وليبيا

ومطلع الأسبوع الماضي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش".

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس جمهورية صربيا "ألكسندر فوتشيتش"، وجاء في نص الكلمة: بدايةً أود أن أعرب عن سعادتي البالغة باستقبال فخامتكم والوفد المرافق لكم في مصر في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 15 عاماً بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الصداقة التاريخية بين بلدينا الممتدة منذ بدء علاقاتهما الدبلوماسية عام 1908 والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز.

وأؤكد لكم أن مصر تثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب صربيا ونتطلع إلى مشاركة تجاربنا المختلفة وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع الرئيس تؤكد تطلعنا المشترك لاستمرار البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب زيارتي إلى بلدكم الصديق في عام 2022 حيث عكست الحفاوة التي حظيت بها منكم والطفرة التي شهدتها وتيرة التعاون، في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية في أعقابها وجود إيمان مشترك بأهمية وضع أساس راسخ لتنمية العلاقات الشاملة، بين مصر وصربيا.

كما اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات وذلك من خلال تفعيل الاتفاقات التي تم توقيعها اليوم لاسيما اتفاقية "التجارة الحرة" التي ستساهم في دفع معدلات التعاون الاقتصادي والتجاري، بشكل كبير، بين البلدين، إضافة إلى أهمية الانعقاد الدوري لآليات التعاون الثنائي وعلى رأسها لجنة المشاورات السياسية واللجنة المصرية الصربية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بما يسفر عن دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في قطاعات: الاستثمار، والزراعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

على الصعيد الدولي تناولت المباحثات تبادل الرؤى، بشأن مختلف القضايا المطروحة دولياً وإقليمياً وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية حيث أكدنا ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن كما تناولنا تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا إضافة إلى الأزمة الراهنة في قطاع غزة حيث أكدتُ الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين ورفض مصر لتوظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

كما تطرقنا إلى تطورات الأوضاع في منطقة غرب البلقان حيث أكدنا أهمية الدور الصربي في إرساء الاستقرار وتعزيز التعاون في منطقة غرب البلقان في ظل دور صربيا البارز في تفعيل "مبادرة البلقان المفتوح" بما يُعزز من فرص التقارب بين دول منطقة غرب البلقان ويرسخ قواعد الاستقرار الإقليمي.

ختاماً أود أن أعرب مجدداً عن سعادتي باستقبالكم في بلادنا متمنياً لكم ووفدكم المُرافق إقامة طيبة في بلدكم الثاني مصر وتطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين مصر وصربيا بما يُساهم في تعميق علاقات التعاون وتوطيد أواصر الصداقة الممتدة التي تجمع شعبينا وبلدينا.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: ندين حادث ترامب.. ونتمنى له الشفاء العاجل

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي، متابعته للحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال: "تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، وإذ أؤكد إدانة مصر للحادث، أعرب عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد بالقاهرة (صور)

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، أوراق اعتماد اثني عشر سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، هم:

هيرو مصطفى غارغ .. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

عمر نتيزيمبيريه .. سفير جمهورية بوروندي.

محمد آيت وعلي .. سفير المملكة المغربية.

إيريك شوفالييه .. سفير الجمهورية الفرنسية.

سامي شيبا .. سفير جمهورية ألبانيا.

الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي حسن .. سفير جمهورية السودان.

الدكتور قحطان طه خلف جنابي .. سفير جمهورية العراق.

دولي غو ألبير .. سفير جمهورية كوت ديفوار.

علي عبدي أوارى .. سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.

سيرجيو ناتو كابا .. سفير جمهورية موزمبيق.

صالح بن عيد الحصيني .. سفير المملكة العربية السعودية.

مرزازاده برويز مراد علي .. سفير جمهورية طاجيكستان.

وقد رحّب الرئيس بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء لمتابعة ملفات العمل الحكومي

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي.

فرحتوا المصريين.. كلمة السيسي خلال تكريم أبطال الألعاب الإفريقية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الإفريقية.

السيسي يؤكد لنظيره التشيكي ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار بغزة

وتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التشيكي "بيتر بافل"، تضمن تأكيد حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، استناداً للعلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما، والفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، خاصة في مجالات العمل الاقتصادي والتجاري.

كما تناول الاتصال التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الأوكرانية، والتطورات في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس أهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية والإقليمية.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة.

كما أكد ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتفادي توسع الصراع، والتوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

عبر اتصال هاتفي.. ماكرون يثمن لـ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود مصر منذ اندلاع أزمة غزة

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد محورية العلاقات المصرية الفرنسية، وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة اقتصادياً، في ظل انخراط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الفرنسية في عملية التنمية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تبادل الرؤى بين الرئيسين إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس جهود الوساطة المصرية المستمرة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، مطالباً بأهمية تكاتف الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة، وإيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية تخفيفاً للأوضاع القاسية التي يعاني منها أهالي القطاع نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

من جانبه ثمن الرئيس ماكرون الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر منذ اندلاع الأزمة، واتفق الرئيسان على أهمية تكثيف العمل الدولي المشترك، بهدف منع توسع الصراع وانزلاق المنطقة لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب، مشددين على ضرورة دفع مسار حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

السيسي يهنئ نظيره الرواندي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الرواندي، بول كاجامي، توجه خلاله الرئيس بالتهنئة للرئيس الرواندي بمناسبة فوزه في الانتخابات بفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والسداد، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل المشترك، لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف الأطر الإقليمية والقارية.

ومن جانبه، ثمن الرئيس الرواندي تهنئة الرئيس، مؤكداً مواصلة بلاده العمل على تعزيز التعاون مع مصر على مختلف الأصعدة، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، وكذا تكثيف التشاور بين الدولتين بشأن الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة الإفريقية.

السيسي يوجه بتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات لـ«اقتصادية قناة السويس»

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس الوزراء عرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها، وتنفيذ المستهدفات المتضمَنة ببرنامج عملها، لاسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة.

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، مشدداً على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.