العالم اليوم - إسرائيل تحدد مكان إطلاق مسيرة الحوثي.. ورصد "خطأ بشري"

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تحدد مكان إطلاق مسيرة الحوثي.. ورصد "خطأ بشري" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 12:24 مساءً - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الطائرة المسيرة إيرانية الصنع التي أصابت تل أبيب في الساعات الأولى من صباح الجمعة انطلقت من اليمن.

وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن مسيرة "كبيرة جدا" استخدمت في هجوم تل أبيب الذي أدى إلى مقتل شخص، مشددا على أن "خطأ بشريًا" وراء عدم اعتراض المسيرة.

وقال المسؤول للصحفيين إن "مسيرة كبيرة جدًا يمكنها التحليق لمسافات طويلة" استخدمت في الهجوم مشددا على أنها "اصطدمت بمبنى سكني، ولم تكن مسيرة يمكن شراؤها" عبر الإنترنت.

وأوضح المسؤول العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المسيرة رُصدت لكن "خطأ بشريا... تسبب في عدم تشغيل أنظمة الاعتراض والدفاع"، مضيفا "لم يصدر أي إنذار في تل أبيب لأنه لم يتم تفعيله".

وأضاف أن المتمردين الحوثيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم صباح الجمعة عن الهجوم "أحد الاحتمالات" التي يجري التحقيق فيها، و"لا نستبعد أي شيء".

وأعلن الحوثيون في اليمن صباح الجمعة مسؤوليتهم عن الهجوم مؤكدين أنه يأتي في إطار عملياتهم دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي "إن الهدف من الهجوم هو الإرهاب، وكان هدفهم الرئيسي، قتل المدنيين في إسرائيل".

وشدد على أنه تم رصد مسيرة أخرى عند الحدود الشرقية لإسرائيل لليلة الماضية "وقمنا باعتراضها" من دون أن يذكر تفاصيل عن مصدرها.

وخلال الأشهر الماضية، أعلن الحوثيون مرات عدة استهداف مدينة إيلات ومينائها في إسرائيل، ضمن عمليات منفردة أو بالاشتراك مع فصائل عراقية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستهدفون فيها تل أبيب على ما يبدو.