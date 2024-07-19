العالم اليوم - الخلل التقني العالمي يصل لقطاع البنوك

انتم الان تتابعون خبر الخلل التقني العالمي يصل لقطاع البنوك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يوليو 2024 02:22 مساءً - أبلغ بنك الكومنولث، وهو أكبر بنك في أستراليا، عن حدوث اضطرابات في عملياته نتيجة الخلل الفني العالمي.

كما تأثر البنكان الأستراليان ANZ وWestpac أيضًا، وفقًا لموقع Downdetector، وهو موقع ويب يتتبع انقطاع الإنترنت.

وأبلغ Downdetector أيضًا عن مشكلات لبنك ASB النيوزيلندي.

وقالت شركة Capitec في جنوب إفريقيا إنها تعاني من انقطاع الخدمة على مستوى البلاد بسبب مشكلة غير متوقعة مع مزود خدمة دولي.

لكنها أشارت إلى أن مدفوعات البطاقات وأجهزة الصراف الآلي التابعة لشركة Capitec تعمل وأن حسابات العملاء آمنة، مضيفة أنها "تحل المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وفي المملكة المتحدة، قال متحدث باسم باركليز إن منصة الاستثمار الرقمي للبنك Smart Investor قد تأثرت، حيث لم يتمكن العملاء من إدارة حساباتهم في التطبيق، عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.

وقال بنك إنجلترا إن أنظمته لم تتأثر.

وقال البنك: "نحن نراقب الوضع عن كثب ونواصل التعامل مع الشركات والسلطات الأخرى".

وأبلغ مستخدمو خدمات شركة مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنوك وشركات طيران، الجمعة، عن انقطاعات واسعة النطاق بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت.

ولم يكن السبب والطبيعة الدقيقة وحجم الانقطاع واضحا.