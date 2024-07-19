القاهرة الإخبارية: المطارات السعودية لم تتأثر بالأعطال التقنية العالمية

جدة - نرمين السيد - الأعطال التقنية العالمية

علق جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية"، على نفي المملكة العربية السعودية تأثرها بالعطل التقني العالمي، قائلا: "بالفعل، أنظمة العمل بمطارات المملكة لم تتأثر بالأعطال العالمية، وذلك منذ الإعلان عن بداية الأزمة وحتى الآن رغم ضرب الخلل التقني لمطارات العالم والأنظمة التقنية بعدد كبير منها".





وتابع "الوصيف"، خلال تغطية حية من "الرياض" للقناة: "ربما التأثر الذي ظهر منذ قليل وأصدرت بشأنه شركة طيران المملكة السعودية بيانا، هو مجرد تأثر طفيف في الخدمة التي تقدمها للجمهور عبر موقعها الإلكتروني ومست بعض الرحلات الخاصة بها ولكنه لا يعد ضمن التأثر الكبير الذي طال أغلب مطارات العالم". وأشار إلى أنه تم الإتصال مع أحد المسؤولين بمطارات الرياض وجهات الطيران المدني بالمملكة، والذي أكد على عمل الأنظمة بهذه المطارات بشكل سلس وسهل كما أن الرحلات المجدولة تسير في مواعيدها سواء السابقة أو القادمة، وذلك حتى هذه اللحظة.

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