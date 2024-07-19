إقبال كبير على القرى السياحية بمهرجان العلمين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - مهرجان العلمين 2024

قال المهندس خالد سرور رئيس جهاز القرى السياحية، إن العلمين إحدى القرى السياحية التي تشهد أجمل فتراتها بجوار مدينة العلمين الجديدة، تزامنا مع فعاليات مهرجان العلمين.





وأضاف "سرور"، في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا شرف: "تأثير المهرجان لا يقتصر على العلمين الجديدة، ولكن الزخم أدى إلى رواج في القرى السياحية المحيطة بها، كما أن الوحدات الفندقية تشهد إقبالا كبيرا بالتزامن مع المهرجان". وتابع رئيس جهاز القرى السياحية: "كل الأجهزة المعنية تنسق بشكل كامل لخدمة المهرجان ورواده"، مؤكدا، أن مهرجان العلمين جعل الإقبال على القرى السياحية كبيرا وليس العلمين الجديدة، وهو ما يظهر في الأنشطة التجارية وأماكن التنزه والممشى السياحي.

وواصل: "هنا في العلمين الجديدة رواج كبير بسبب مهرجان العلمين، والفارق كبير بين العام الجاري والعام الماضي، والمهرجان يتطور كل سنة ويشهد أنشطة كثيرة ما بين الغناء والرياضة والترفيه والثقافة".

وأكد: "نعمل حاليا على تطوير المسرح الروماني، ونعمل على على أن يتواكب مع مهرجان العلمين، بحيث تخدم الأنشطة المختلفة على المهرجان، وفي الفترة المقبلة سيتم تنظيم حفلات تحت مظلة المهرجان".

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