خبير تكنولوجي: إصلاح عطل مايكروسوفت يستغرق ساعة

جدة - نرمين السيد - فجر هشام الناطور، مختص بالتطوير التكنولوجي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشان تعطل حركة الطيران بالمطارات متأثرة بهجوم إلكتروني، بتأكيده أن هذه ليس المرة الأولى التي يحدث بها خلل بأنظمة المطارات، حيث تكررت كثيرا في السابق.





وأضاف في مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يتم الكشف عن أسبابه بشكل دقيق حتى الآن، ووقوع العطل على هذا النطاق الواسع من الممكن أن يكون على مستوى نظام التشغيل العالمي، ومن الممكن أن يكون له علاقة بمايكروسوفت واحتمالية تعرضها لهجوم سيبراني أو خطأ بشري لكن على الأرجح هو هجوم سيبراني.

وأوضح أن هذا التوقيت موسم سفر وموسم سياحي، وما حدث بالتأكيد يعطل هذا الموسم، مستبعدا أن يكون الهدف من الحدث سياسي، لكن في الوقت ذاته من الممكن أن يكون السبب اقتصادي.

وعن المدة الزمنية التي يحتاجها إصلاح هذا العطل التقني، قال الناطور: "شركة مايكروسوفت بمكانتها العالمية، لا تحتاج أكثر من ساعة للوصول إلى إصلاح ومعالجة هذا العطل سواء كان عطلا فنيا أو هجوم سيبراني، لأن كل دقيقة تأخير في إصلاح العطل تكبد خسائر بمئات ملايين الدولارات على كل مطار".

وأوضح أن هذا العطل يؤثر على مايكروسوفت نفسها وسيقلل من أسهمها وسمعتها، وكلما تأخر الإصلاح سيزيد الأمور صعوبة ويقلل الثقة بالشركة.