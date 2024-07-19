نادال يبلغ نصف نهائي بطولة باشتاد

نادال يبلغ نصف نهائي بطولة باشتادتأهل الإسباني رافاييل نادال إلى نصف نهائي بطولة باشتاد المفتوحة للتنس في السويد، بفوزه اليوم على الأرجنتيني ماريانو نافوني في منافسات الدور ربع النهائي.

ونجح اللاعب الإسباني في تحقيق الفوز بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6-7 و 7- 5 و7- 5، ليتأهل للدور نصف النهائي، ويضرب موعدا غدا مع الكرواتي دوجي أدكوفيتش الفائز بدوره على البرازيلي تياجو مونتيرو بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6- 2 و4- 6 و6- 4 .

وهي المرة الأولى التي يصل فيها نادال، البالغ من العمر 39 عاما، إلى المربع الذهبي لإحدى دورات التنس منذ بطولة ويمبلدون الإنجليزية قبل عامين، علما بأنه يخوض منافسات بطولة باشتاد لأول مرة منذ فوزه باللقب عام 2005.

وبعد تراجعه إلى المركز 261 في تصنيف رابطة المحترفين للتنس، حرص نادال على الاستفادة من بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة باشتاد، ويأمل أن يواصل مشواره فيها بنجاح على أمل تحقيق اللقب، وتأكيد جاهزيته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.