نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على وشك الانتقال إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لتقارير صحيفة "فاناتيك" التركية، يظهر اهتمام نادي بشكتاش بالتعاقد مع اللاعب داني سيبايوس.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان ريال مدريد مستعدًا لبيع سيبايوس، خاصةً في ظل المفاوضات المستمرة مع اللاعب الفرنسي أندريه رابيو من يوفنتوس.

يُذكر أن سيبايوس قد جدد عقده مع ريال مدريد في صيف 2023، مما يعني أنه سيبقى مع النادي حتى عام 2027."