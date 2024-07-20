برشلونة يسعي لضم بطل أوروبا لتكملة ثلاثية يامال وويليامز

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة للتعاقد مع الإسباني داني أولمو لاعب فريق لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

برشلونة يسعي لضم بطل أوروبا

وجاء اهتمام النادي الكتالوني باللاعب بعد المستوي الرائع الذي قدمه مع الأسبان في يورو 2024 والذي انتهي بفوزهم باللقب.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مدة الشرط الجزائي في عقد أولمو، المقدر ب60 مليون يورو، تنتهي غدا السبت، وإذا أراد برشلونة ضم الإسباني، الذي يلعب حاليا لصالح لايبزيج فعليه أن يتحرك بشكل سريع.

ويريد مسؤولو النادي في إنهاء الصفقة وبناء فريق بقيادة مدربه الجديد فيليك للعودة لمنصات التتويج ووضع النادي في مكانه الطبيعي.

ولعب أولمو 7 سنوات في فرق الناشئين بالنادي الكتالوني، قبل الرحيل لصفوف فريق دينامو زغرب، وفي يناير 2020، انضم إلى لايبزيج مقابل 29 مليون يورو.