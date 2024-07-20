نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنانون لجأوا لبدائل الإنجاب.. عندما يتجاوز النجوم الحدود التقليدية للأمومة والأبوة (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة وتنامي خيارات الإنجاب، شهد عالم الفن في السنوات الأخيرة ظاهرة جديدة متزايدة اللجوء إلى بدائل الإنجاب، ومن بينها تقنية الرحم البديل.



ويبرز دوت الخليج الفني أبرز المشاهير الذين أنجبوا أطفال بالرحم البديل

من أبرز الأمثلة على ذلك، الممثل جورج كلوني الذي أنجب توأمين عام 2017 باستخدام هذه التقنية.

كذلك الممثلة نيكول كيدمان التي رحبت بطفلتها عبر نفس الأسلوب عام 2010. وفي الساحة العربية، الفنانة اللبنانية نادين نجيم أنجبت طفليها عامي 2017 و2019 باللجوء إلى الرحم البديل.

كلوي كاردشيان وتريستان طومسون



أنجبت عارضة الأزياء كلوي كارداشيان من زوجها تريستان طومسون طفلهما الثاني، في نوفمبر 2021 من خلال تأجير رحم إحدى الأمهات وقامت كارداشيان، التي لم تشارك اسم صغيرها بعد، بتوثيق ولادته في يوليو 2022 في برنامج عائلتها.



جرايمز وإيلون ماسك



كشفت جرايمز في مقابلة مع فانيتي فير في مارس 2022 أنها أنجبت سرًا من الملياردير إيلون ماسك طفلتها، عن طريق أم بديلة في ديسمبر 2021، حيث تحدثت عن أسباب إخفائها للخبر، حيث قالت "لا أعرف ما الذي كنت أفكر فيه".



كاميرون دياز وبنجي مادن



رحب المغنى بنجي مادن وزوجته الممثلة كاميرون دياز بابنتهما راديكس عن طريق أم بديلة في عام 2020.

وكذلك نجمة بوليود الشهيرة بريانكا شوبرا الذي انجبت ابنها عن طريق تأجير الرحم.

ويُعزى اللجوء المتزايد لهذه البدائل إلى عوامل عدة، من بينها تأخر سن الإنجاب لدى بعض النجوم، أو الرغبة في إنجاب أطفال دون الحاجة للشريك التقليدي. كما تشكل هذه الخيارات حلًا لمشاكل الإنجاب الطبيعي لدى البعض.

وعلى الرغم من الجدل الأخلاقي والقانوني المحيط ببعض هذه الممارسات، إلا أنها باتت تكتسب قبولًا متزايدًا في أوساط النجوم والمشاهير على مستوى العالم.



الآثار الاجتماعية لاستخدام الرحم البديل من قبل المشاهير :

1. التأثير على الإدراك العام:

استخدام المشاهير للرحم البديل قد يؤدي إلى إعطاء انطباع بأنه ممارسة أكثر قبولًا أو شائعة مما هي عليه في الواقع.

هناك خطر أن يؤدي ذلك إلى تقليل الوعي بالتحديات والآثار السلبية المحتملة المرتبطة بالرحم البديل.

2. المساواة والعدالة الاجتماعية:

استخدام الرحم البديل من قبل المشاهير الأثرياء قد يؤدي إلى إثارة المخاوف بشأن إمكانية استغلال النساء الأكثر فقرًا.

هناك مخاوف بشأن عدم المساواة في الوصول إلى هذه التقنية بسبب التكاليف المرتفعة.

3. الآثار النفسية والعاطفية:

قد يشعر بعض الأشخاص بالقلق أو الغيرة تجاه المشاهير الذين ينجحون في الحصول على أطفال من خلال الرحم البديل.

هناك مخاوف بشأن الآثار النفسية والعاطفية على كل من المرأة الحاضنة والطفل الناتج عن هذه الممارسة.

4. التأثير على القوانين والسياسات:

استخدام المشاهير للرحم البديل قد يؤدي إلى ضغوط لتغيير القوانين والسياسات المتعلقة بهذه الممارسة.

هناك مخاوف بشأن إمكانية استغلال النفوذ والموارد للتأثير على القرارات السياسية في هذا الصدد.