نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حلمي طولان يصدم جماهير الأهلي بتصريحات مثيرة عقب عبور مطب الألومنيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، على أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حقق الفوز على نظيره الألومنيوم والتأهل إلى دور الـ 16 لكأس مصر، بصعوبة شديدة.

"الأهلي فاز بالعافية على الألومنيوم!".. حلمي طولان يكشف الأسباب



وقال حلمي طولان في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2: "الأهلي فاز بالعافية على الألومنيوم".



وتابع: "هناك كذا سبب، وراء صعوبة اللقاء على الأهلي، السبب الأول تغيير 10 لاعبين مرة واحدة، في روتيشن غريب جدا أول مره اشوفه".

وأضاف: "هذا الروتيشن هو ما أدى إلى مردود عدم جيد على الفريق واللاعبين في اللقاء ".



وأردف: "السبب الثاني التشكيل وخاصة وسط الملعب، والذي يغلب على لاعبيه الجانب الدفاعي، لذلك حجم الوصول كان ضعيف جدا للنادي الأهلي".



واستطرد: "عند نزول محمد مجدي أفشة، أصبح هناك كثافة عددية وفاعلية أكثر".

واختتم حلمي طولان حديثه قائلًا: "أتمنى أن يستغل محمد الشناوي منافسته القوية مع شوبير ط، من أجل تحسين مستواه والعودة لكامل تركيزه".

